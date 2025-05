Operazione congiunta a Veronetta | quasi 130 identificati e 16 locali controllati

Operazione ad "alto impatto" ieri, 30 aprile, delle forze dell'ordine a Veronetta: quasi 130 gli identificati e 16 gli esercizi pubblici controllati. Poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale, hanno messo in campo ieri mattina un'altra Operazione congiunta nella zona di Veronetta.

Operazione Alto Impatto a Veronetta: identificate 126 persone - Maxi controlli di polizia e carabinieri nell'ennesima operazione Alto Impatto a Veronetta: identificate 126 persone. 🔗veronaoggi.it