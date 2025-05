Operatori di banca finti tre denunciati

Operatori di banca, hanno convinto un uomo di 62 anni di Montorfano, a fare una serie di versamenti su conti correnti a loro riconducibili, per un totale di 5.000 euro, salvo poi dileguarsi. I carabinieri di Albate, che hanno ricevuto la denuncia della vittima, sono risaliti ai 3 autori della tuffa, tre palermitani di 45, 43 e 36 anni, denunciati per truffa.

Truffa con le assicurazioni, arrestati tre avvocati. Nei guai anche, due finti fisioterapisti ed altre due persone - A seguito di un'articolata e complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone e delegata alla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Frosinone, nel corso della mattinata odierna è stata eseguita un'ordinanza... 🔗frosinonetoday.it

Chico e Sacchetti: l’Emil Banca vola. I rossoblù a tre punti dalla vetta - Anche il derby di ritorno è rossoblù. L’Emil Banca Bologna passa 23-14 allo Sgorbati di Pieve di Cento battendo, al termine di una sfida dura e combattuta, i padroni di casa. Un confronto equilibrato con un primo tempo in cui a farsi preferire è il Pieve 1971 e una ripresa che invece ha visto una predominanza da parte dei rossoblù dell’Emil Banca. Il risultato finale se da un lato vede Bologna rimanere in scia della capolista Modena, vittoriosa a Bergamo. 🔗sport.quotidiano.net

Operatori di banca finti, tre denunciati - Spacciandosi per operatori di banca, hanno convinto un uomo di 62 anni di Montorfano, a fare una serie di versamenti su conti correnti a loro riconducibili, per un totale di 5.000 euro, salvo poi dile ... 🔗ilgiorno.it

Finti poliziotti gli svuotano il conto, traditi da un lapsus. Jesi, uno dei quattro al telefono ha sbagliato nome - JESI Finte chiamate dal Commissariato per tutelare il conto in banca di un 74enne da presunte ... I due si erano presentati come operatori bancari e del Commissariato di Jesi, che per tutelarlo ... 🔗msn.com