Operai in nero ed evade il fisco Scatta sequestro di 200mila euro

sequestro preventivo da oltre 200mila euro a carico di una imprenditrice cinese di Pusiano, Yiu Lu, 43 anni, titolare della omonima ditta operante nel settore meccanico, con sede in via Milano a Erba. Il provvedimento, chiesto dal sostituto procuratore Antonia Pavan e disposto dal Gip Walter Lietti, scaturisce da una attività di indagine partita da un controllo fiscale svolto dai militari, durante il quale sono emerse più irregolarità. Innanzi tutto la presenza di due lavoratori senza contratto, uno dei quali cinese e irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione. È stato denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione, mentre la titolare è stata segnalata. 🔗 Ilgiorno.it - Operai in nero ed evade il fisco. Scatta sequestro di 200mila euro Evasione fiscale e impiego di due lavoratori senza contratto, uno dei quali clandestino. Sono le contestazioni che hanno portato la GdF di Erba a eseguire unpreventivo da oltrea carico di una imprenditrice cinese di Pusiano, Yiu Lu, 43 anni, titolare della omonima ditta operante nel settore meccanico, con sede in via Milano a Erba. Il provvedimento, chiesto dal sostituto procuratore Antonia Pavan e disposto dal Gip Walter Lietti, scaturisce da una attività di indagine partita da un controllo fiscale svolto dai militari, durante il quale sono emerse più irregolarità. Innanzi tutto la presenza di due lavoratori senza contratto, uno dei quali cinese e irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione. È stato denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione, mentre la titolare è stata segnalata. 🔗 Ilgiorno.it

