Operai ammassati nelle case 250 euro al mese per un letto | esplode il mercato nero degli affitti nella Bergamasca

nella Bergamasca, sempre più appartamenti sono stati trasformati in pensioni clandestine per centinaia di Operai. In questi dormitori abusivi, un posto letto può valere fino a 250 euro al mese in camerate in cui vengono ricavati più posti possibili. 🔗 Dopo l’apertura dei maxi magazzini, sempre più appartamenti sono stati trasformati in pensioni clandestine per centinaia di. In questi dormitori abusivi, un postopuò valere fino a 250alin camerate in cui vengono ricavati più posti possibili. 🔗 Fanpage.it

Ruspe e operai al lavoro: prosegue il cantiere del nuovo grande polo sportivo monzese - Proseguono a Monza i lavori di ristrutturazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli di via Rosmini. Sono iniziati lo scorso 17 gennaio e dovrebbero concludersi entro 490 giorni. Obiettivo, presentare il centro sportivo ai suoi atleti sotto una nuova veste, più moderna e competitiva. Grazie ad un... 🔗monzatoday.it

Incidente choc in tangenziale, tir prende in pieno il cantiere con operai a lavoro: un morto, feriti - È successo tutto in pochi secondi, all’alba del 10 aprile, intorno alle 5.30, sulla tangenziale di Bologna, nei pressi dell’uscita 3 San Giovanni. Un operaio di 60 anni, Francesco D’Alò, originario della Puglia, è stato travolto e ucciso da un camion mentre stava segnalando la rimozione di un cantiere stradale. La vittima lavorava per la ditta 3Ssafety di Faenza, specializzata in sicurezza su strada. 🔗caffeinamagazine.it

Prato, arrestata imprenditrice cinese: “Sfruttava operai clandestini, contesto disumano”. In casa denaro e orologi di lusso - “Un contesto lavorativo altamente vessatorio e disumano“, in cui “i dipendenti erano costretti a turni massacranti di 12 ore al giorno o più, sette giorni su sette, senza riposo settimanale, e ricevevano lo stipendio esclusivamente in contanti, senza alcuna forma di tutela previdenziale”. Così il procuratore di Prato Luca Tescaroli descrive le condizioni di lavoro in un’azienda di commercio all’ingrosso di tessuti con sede nella città toscana, la cui legale rappresentante, un’imprenditrice cinese, è stata arrestata in flagranza per sfruttamento di manodopera irregolare. 🔗ilfattoquotidiano.it

