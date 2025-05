Omicidio o suicidio? Il giallo del ragazzo tedesco trovato con la gola tagliata sul Po e quella scia di sangue

giallo tutto da risolvere, quello della morte del giovane turista tedesco di 23 anni trovato senza vita ieri mattina sull'argine del Po in località Bombardone nel Comune di Zinasco. Le indagini dei carabinieri di Pavia proseguono sul doppio binario delle due ipotesi: Omicidio e suicidio. Di certo c’è che il cadavere del ragazzo, che abitava nella zona di Friburgo, presentava una profonda ferita al collo e, a poco distanza dal corpo, c’era un coltello da cucina. Per far luce sul giallo risulteranno decisivi gli esiti dell'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia.Da un primo sommario esame del cadavere sarebbero emersi più tagli al collo e quindi le coltellate inferte sarebbero state diverse. 🔗 Ilgiorno.it - Omicidio o suicidio? Il giallo del ragazzo tedesco trovato con la gola tagliata sul Po e quella scia di sangue Zinasco (Pavia), 1 maggio 2025 – Resta untutto da risolvere, quello della morte del giovane turistadi 23 annisenza vita ieri mattina sull'argine del Po in località Bombardone nel Comune di Zinasco. Le indagini dei carabinieri di Pavia proseguono sul doppio binario delle due ipotesi:. Di certo c’è che il cadavere del, che abitava nella zona di Friburgo, presentava una profonda ferita al collo e, a poco distanza dal corpo, c’era un coltello da cucina. Per far luce sulrisulteranno decisivi gli esiti dell'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia.Da un primo sommario esame del cadavere sarebbero emersi più tagli al collo e quindi le coltellate inferte sarebbero state diverse. 🔗 Ilgiorno.it

