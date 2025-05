Omicidio Magrino Pagliaro non risponde alle domande del Gip

Omicidio di Luigi Magrino, il presunto killer fermato e interrogato in caserma - E' stato sottoposto a fermo il presunto autore dell'omicidio di Luigi Magrino, di Formia, freddato questa mattina con un colpo di pistola all'interno dell'area di servizio Eni lungo la Domiziana, a Mondragone. Come riporta Caserta News, si tratta di Giancarlo Pagliaro, imprenditore della... 🔗latinatoday.it

Luigi Magrino ucciso al distributore di benzina, Stefano Pagliaro confessa: "Ha minacciato i miei figli e ho sparato" - Avrebbe sparato per difendersi, perché il rivale aveva minacciato di morte i suoi figli. È questa la versione data da Giancarlo Pagliaro, l'imprenditore di 67 anni arrestato ieri a Mondragone (Caserta) dai carabinieri per l'omicidio del 41enne Luigi Magrino. Il delitto è avvenuto nell'area di un... 🔗today.it

Mondragone, imprenditore arrestato per l’omicidio di Luigi Magrino: “Ha minacciato i miei figli e ho sparato” - Luigi Magrino è stato ucciso nella giornata di ieri, lunedì 28 aprile, a Mondragone, in provincia di Caserta, nei pressi di una stazione di servizio lungo la statale Domiziana, proprio accanto al mobilificio di proprietà di Giancarlo Pagliaro, 67 anni, imprenditore e titolare del mobilificio deluxe “Franchino Home Design”. L’uomo, fermato dai carabinieri, è ora accusato […] L'articolo Mondragone, imprenditore arrestato per l’omicidio di Luigi Magrino: “Ha minacciato i miei figli e ho sparato” sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

OMICIDIO MAGRINO, oggi i funerali - CELLOLE – Questa mattina alle 11:00 presso la chiesa di San Marco e San Vito in Cellole saranno celebrati i funerali di Luigi Magrino 41 anni ucciso, lunedì scorso, all’interno di un distributore Eni ... 🔗casertace.net

El Caso Pagliaro: Un Crimen en el Corazón de Mondragone - Omicidio Magrino, resta in carcere Giancarlo Pagliaro, l'imprenditore 67enne, titolare del mobilificio "Franchino" di Mondragone. Lo ha deciso il gip della Procura di Santa Maria Capua Vetere ... 🔗ilmattino.it

Omicidio Magrino, un delitto senza premeditazione - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giancarlo Pagliaro nel corso dell’interrogatorio che si è tenuto ieri mattina davanti al gip di Santa Maria Capua Vetere, Rosaria Dello Stritto, che ha con ... 🔗latinaoggi.eu