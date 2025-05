Omicidio Bonomelli in appello le difese | La morte fu una conseguenza della rapina

Omicidio volontario con dolo eventuale. Le difese degli imputati, però, contestano quella lettura e chiedono una riqualificazione: “Non Omicidio volontario, ma morte come conseguenza della rapina o, al massimo, Omicidio preterintenzionale”. La morte di Angelo Bonomelli, imprenditore 80enne di Trescore Balneario trovato privo di vita nella sua auto l’8 novembre 2022, al centro del processo d’appello.Bonomelli fu narcotizzato con del Rivotril sciolto nel caffè durante un incontro con gli imputati avvenuto il giorno prima al bar Sintony di Entratico. Secondo l’accusa fu una trappola architettata per rapinarlo: al momento del ritrovamento mancavano il cellulare, il portafoglio e l’orologio d’oro, poi rivenduto per 1. 🔗 Bergamonews.it - Omicidio Bonomelli in appello, le difese: “La morte fu una conseguenza della rapina” Entratico. Per la Corte d’assise di Bergamo, che in primo grado ha inflitto condanne fino a 26 anni, si trattò divolontario con dolo eventuale. Ledegli imputati, però, contestano quella lettura e chiedono una riqualificazione: “Nonvolontario, macomeo, al massimo,preterintenzionale”. Ladi Angelo, imprenditore 80enne di Trescore Balneario trovato privo di vita nella sua auto l’8 novembre 2022, al centro del processo d’fu narcotizzato con del Rivotril sciolto nel caffè durante un incontro con gli imputati avvenuto il giorno prima al bar Sintony di Entratico. Secondo l’accusa fu una trappola architettata perrlo: al momento del ritrovamento mancavano il cellulare, il portafoglio e l’orologio d’oro, poi rivenduto per 1. 🔗 Bergamonews.it

Omicidio Bonomelli, in appello chiesta la conferma della condanna di primo grado - Entratico. Con una requisitoria fiume, iniziata alle 9.30 di venerdì 14 marzo e terminata alle 17, il sostituto procuratore generale della Corte d’Assise d’Appello di Brescia, PierUmberto Vallerin, ha chiesto che la sentenza di primo grado nei confronti dei 4 autori dell’omicidio di Angelo Bonomelli venga confermata. I giudici di Bergamo avevano condannato Matteo Gherardi e Omar Poretti a 26 anni, Jasmine Gervasoni e Rodolfo Gherardi a 15 anni: l’accusa è omicidio volontario con dolo eventuale e rapina, entrambi pluriaggravati. 🔗bergamonews.it

Omicidio Bonomelli: «Forse agli imputati conveniva che morisse» - IL PROCESSO. L’80enne fu narcotizzato: non sopravvisse. «Se si fosse risvegliato li avrebbe accusati della rapina». Per i 4 in Appello chiesta la conferma della condanna. 🔗ecodibergamo.it

Omicidio Bonomelli, le difese: «Non fu omicidio volontario» - ENTRATICO. L’anziano imprenditore fu trovato senza vita dopo essere stato sedato e rapinato. La parte civile: lasciato morire per i 1.369 euro dell’orologio. 🔗ecodibergamo.it