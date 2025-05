Omicidio alla Barca spunta un video della lite | faccia a faccia poi le spinte

Omicidio alla Barca, un filmato c'è. Ed è quello delle telecamere che hanno ripreso i minuti immediatamente precedenti all'aggressione a Eddine Bader Essefi, morto in ospedale poco dopo la lite con due ragazzi più grandi, la sera del 25 aprile. Aveva 19 anni ed era stimato nel quartiere e dai colleghi di Manicarettibo, locale di via Saragozza, dove lavorava come aiuto cuoco.In quelle immagini c'è un primo frammento della verità che si sta provando a ricostruire con le indagini: si vede l'incontro tra i due ragazzi più grandi - un 29enne di origine tunisina e un 31enne della Campania - e Bader, che era in compagnia della fidanzatina. Le strade dei due gruppetti si incrociano, la zona è quella di via Colombi-via Buozzi, il punto è poco lontano da quello in cui il ragazzo sarà trovato, poco dopo, steso a terra, agonizzante.

