Oman | rinviati colloqui Usa-Iran a Roma

Il quarto round di colloqui Usa-Iran sul nucleare, previsto per sabato a Roma, è "stato rinviato per motivi logistici a data da destinarsi". Lo rende noto l'Oman, mediatore nei negoziati. "Le nuove date saranno annunciate quando concordate", ha aggiunto il ministro degli Esteri dell'Oman. Il rinvio è confermato dal portavoce del ministro degli Esteri Iraniano. L'Iran è "determinato a utilizzare la diplomazia per tutelare i suoi interessi legittimi e raggiungere un'intesa equa"

Nucleare, l’Iran smentisce i colloqui con gli Usa a Roma: “Si terranno ancora in Oman” - “Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate, da parte dell’Oman che svolge il ruolo di mediatore e abbiamo dato una risposta positiva. Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possono essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questione nucleare. Roma si conferma capitale di pace e di mediazione”, aveva detto ieri Antonio Tajani confermando la notizia diffusa dal sito statunitense Axios secondo cui il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran si sarebbe svolto nella Capitale. 🔗ilfattoquotidiano.it

