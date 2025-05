Omag Mt San Giovanni | addii e nuovi acquisti per il campionato di serie A1

Omag Mt San Giovanni che parteciperà al prossimo campionato di serie A1. Con un post sui social, la società ha confermato gli addii di Bagnoli, Merli, Monti, Meliffi, Consoli, Valoppi, Clemente, Polesello, Ravarini e Sassolini. "Ci sono storie che lasciano il segno. E la nostra, con voi, è stata davvero speciale – ha scritto la società – Salutiamo alcune delle protagoniste di questa stagione straordinaria. Con il vostro talento, la vostra grinta e il vostro cuore, avete acceso emozioni che porteremo sempre con noi".A parte Valoppi e Consoli (i cui addii erano già stati annunciati), si tratta soprattutto di giocatrici che nell'anno appena trascorso sono partite dalla panchina. Valoppi ha scelto Firenze in A1, mentre Consoli ancora non ha ufficializzato la prossima squadra.

Omag Mt San Giovanni cerca casa: Cesena e Pesaro in lizza per il campionato A1 2025/2026 - Cercasi palazzetto. La Omag Mt San Giovanni è ancora alla ricerca di una casa dove disputare le partite casalinghe nel prossimo campionato di serie A1 2025/2026. Pare oramai tramontata la possibilità di giocare a Rimini, né il Flaminio (per questioni di altezze) né il 105 Stadium (per questioni di calendario ed eventi di altri sport) paiono poter essere disponibili, ma nelle ultime ore anche il Palas di San Marino è stato escluso sempre per la presenza di altri impegni sportivi e culturali ai quali non si riuscirebbe a sovrapporre il calendario della Omag Mt. 🔗sport.quotidiano.net

San Giovanni, è qui la festa. L’Omag Mt entra nella storia e realizza il sogno più grande: la promozione in A1 ora è realtà - San Giovanni 3 melendugno 0 OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 16, Nicolini 4, Valoppi (libero), Ravarini ne, Consoli 9, Piovesan 2, Parini 11, Meliffi (libero) ne, Bagnoli, Monti ne, Sassolini 2, Clemente ne, Nardo 13, Merli. All. Bellano NARCON VOLLEY MELENDUGNO: Badalamenti, Caracuta, Ferrario (libero), Passaro 1, Biesso 5, Joly 5, Andrich 8, Fioretti, D’Onofrio (libero), Tanasse 8, Maruotti 2, Polina 8, Riparbelli 3. 🔗sport.quotidiano.net

Omag Mt San Giovanni celebra la promozione in A1 con i tifosi al Baraka's di Morciano - Grande festa di fine stagione per le giocatrici dell’Omag Mt San Giovanni giovedì sera al Baraka’s di Morciano con i propri tifosi. Tanti applausi e sorrisi per festeggiare la storica promozione in serie A1 e consolidare un rapporto oramai davvero unico tra squadra e pubblico, anche per la partecipazione sempre più numerosa al PalaMarignano e in trasferta (da Lecce a Trento) dei tifosi marignanesi. 🔗sport.quotidiano.net

