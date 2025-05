Oliviero Gessaroli in mostra Il tempo delle ombre e della luce

della Casa Vinicola Gioacchino Garofoli a Castelfidardo (Ancona) ospiteranno la personale dell’artista urbinate Oliviero Gessaroli “Il tempo delle ombre e della luce“. Un viaggio tra luce e ombra, memoria e paesaggio interiore: è questo il cuore pulsante dell’esposizione di Gessaroli, artista e grafico con una lunga e raffinata esperienza nell’ambito delle tecniche tradizionali e contemporanee.La rassegna si articola in un dialogo armonico tra arte e vino, accomunati dalla medesima tensione verso il tempo, la trasformazione e la luce. I lavori di Gessaroli – pitture e grafiche su carta Arches e cartoncini selezionati – tracciano un percorso che attraversa i silenzi della natura, i ricordi di terre vissute e le vibrazioni cromatiche delle colline marchigiane. Nel testo critico che accompagna la mostra, Andrea Carnevali paragona l’osservazione dell’artista allo sguardo penetrante del Palomar di Calvino, capace di “analizzare, deformare e restituire“ la realtà con una nuova densità espressiva. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Oliviero Gessaroli, in mostra “Il tempo delle ombre e della luce“ Da sabato le sale espositiveCasa Vinicola Gioacchino Garofoli a Castelfidardo (Ancona) ospiteranno la personale dell’artista urbinate“Il“. Un viaggio trae ombra, memoria e paesaggio interiore: è questo il cuore pulsante dell’esposizione di, artista e grafico con una lunga e raffinata esperienza nell’ambitotecniche tradizionali e conranee.La rassegna si articola in un dialogo armonico tra arte e vino, accomunati dalla medesima tensione verso il, la trasformazione e la. I lavori di– pitture e grafiche su carta Arches e cartoncini selezionati – tracciano un percorso che attraversa i silenzinatura, i ricordi di terre vissute e le vibrazioni cromatichecolline marchigiane. Nel testo critico che accompagna la, Andrea Carnevali paragona l’osservazione dell’artista allo sguardo penetrante del Palomar di Calvino, capace di “analizzare, deformare e restituire“ la realtà con una nuova densità espressiva. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

