Ogni weekend storie di resistenza e coraggio | parte la rassegna di maggio al cinema

cinematografico attraverso storie di resistenza e rinascita: è questa la proposta del cinema Impero di Brindisi per il mese di maggio. La sala di via De' Terribile 6, presenta una rassegna di quattro film che, tra dramma e speranza, raccontano vicende di chi non si arrende.

