Ogni mese è perfetto per visitare la capitale francese ma maggio di più! Ecco perché

Parigi in primavera: puro incanto, melodia di colori, energia, profumi inebrianti. I viali si colorano di verde brillante, i tetti brillano nella luce che diventa ogni giorno più intensa. I capricci del meteo non preoccupano più di tanto, questa città è sorprendente in ogni caso. Del resto, la primavera è il periodo classico delle fughe rigeneranti.

