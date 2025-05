‘Ogni errore in qualsiasi gioco le persone si riferiranno all’infortunio Ovviamente nessuno vuole avere un grave infortunio al ginocchio ma quella volta che abbiamo avuto ne è valsa la pena il capitano del Liverpool Virgil Van Dijk trova il rivestimento d’argento in gravi lesioni al ginocchio

Lorella Boccia durante un gioco tocca (per errore) i gioielli di famiglia di De Martino, la reazione (VIDEO) - Il siparietto divertente tra Lorella Boccia e Stefano De Martino L'articolo Lorella Boccia durante un gioco tocca (per errore) i gioielli di famiglia di De Martino, la reazione (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Lazio, Agresti duro: “I giocatori hanno fatto caos su qualsiasi decisione dell’arbitro. Ogni intervento sembrava che…” - Ieri sera la Lazio ha pareggiato 2-2 in casa contro il Parma, fallendo l’aggancio al quarto posto dove ora c’è solo la Juventus. Durante il contenitore radiofonico “Radio Radio Lo Sport“, il vice direttore della “Gazzetta Dello Sport“, Stefano Agresti commentando il match dei biancocelesti, non ha dato alibi ai giocatori, che nel finale hanno […] L'articolo Lazio, Agresti duro: “I giocatori hanno fatto caos su qualsiasi decisione dell’arbitro. 🔗.com

Sacchi: «Un errore non sostituire Kvara? Il mio Milan dello scudetto giocò quasi sempre senza Van Basten» - L’ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto tra Napoli e Inter. Sacchi: «Un errore non sostituire Kvara? Il mio Milan dello scudetto giocò quasi sempre senza Van Basten» L’impressione è che il gruppo nerazzurro sia superiore a livello di individualità. Giusto? «Sicuramente i nerazzurri hanno una rosa più numerosa e di qualità eccelsa. Ci sono giocatori di esperienza internazionale, che hanno notevoli valori tecnici. 🔗ilnapolista.it

