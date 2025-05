Oggetti di scena foto e ’Ritorno al futuro’ si parte!

Pochi film come la saga di 'Ritorno al futuro' hanno colpito l'immaginario collettivo, oltre che far breccia nel cuore dei boomer, per la loro incredibile capacità visionaria che in alcuni casi è stata addirittura profetica. Se per la DeLorean volante a energia nucleare e il monopattino che sfreccia sull'acqua dobbiamo ancora aspettare, tecnologie come la videochiamata, gli smart glasses, i tablet, la tv a schermo piatto, i droni, il riconoscimento delle impronte digitali e i pagamenti mobili non solo fanno parte del nostro presente, ma sono cose a cui non potremmo più rinunciare.Anche per questo è un evento da non perdere la 'Back in time - The Exhibition', l'esposizione mondiale della collezione 'Ritorno al futuro' che sarà in mostra dal 3 maggio al 27 luglio a Villa Beretta Magnaghi di Marcallo con Casone in occasione del 40° anniversario dell'uscita del film.

Ritorno al Futuro rivive in un bar a tema a Brindisi: oggetti iconici, gadget e mood anni '80 - In vetrina gli Anni 80, tra caffè, cappuccini e cornetti. Dall'hoverboard di Marty McFly al flusso canalizzatore della DeLorean, dalle locandine autografate da Christopher Lloyd ... 🔗msn.com