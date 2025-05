Officina Gerenzone celebra un anno di attività | storia risultati e nuovi progetti per la valle industriale di Lecco

Officina che immagina. Con questo spirito Officina Gerenzone invita cittadini e istituzioni all'evento pubblico "Un anno di Officina" che si terrà giovedì 8 maggio alle 21:00 presso Officina Badoni, in Corso Matteotti 7 a Lecco. Un momento di riflessione sui traguardi. 🔗 Leccotoday.it - Officina Gerenzone celebra un anno di attività: storia, risultati e nuovi progetti per la valle industriale di Lecco Un fiume che racconta e un'che immagina. Con questo spiritoinvita cittadini e istituzioni all'evento pubblico "Undi" che si terrà giovedì 8 maggio alle 21:00 pressoBadoni, in Corso Matteotti 7 a. Un momento di riflessione sui traguardi. 🔗 Leccotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Vinitaly, al via la fiera che celebra il vino: quest’anno non solo calici, ma anche timori per i dazi Usa - Raccontare come la cucina italiana sia una risorsa da proteggere e valorizzare, con un valore di oltre 45 miliardi di euro L'articolo Vinitaly, al via la fiera che celebra il vino: quest’anno non solo calici, ma anche timori per i dazi Usa proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Firenze, la Galleria dell’Accademia celebra i 550 di Michelangelo con un anno di eventi - Firenze, 3 marzo 2025 - La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti con L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, un progetto che prenderà il via il 6 marzo e si svilupperà nel corso dell'anno attraverso un ricco programma di eventi e iniziative, ideato per mettere in luce la straordinaria attualità di uno dei più significativi protagonisti del Rinascimento. 🔗lanazione.it

PAC-MAN celebra 45 anni con un anno di eventi e novità - Bandai Namco ha annunciato una campagna speciale per celebrare i 45 anni di PAC-MAN, con un anno intero di attività e collaborazioni fino al 2026. Il tema centrale dell’iniziativa, imPACt, punta a sottolineare l’influenza duratura del leggendario arcade sulla cultura pop e l’intrattenimento. Per omaggiare questa icona videoludica, è stato rilasciato un trailer diretto da Miles Cable e realizzato con l’Unreal Engine, che ripercorre le epoche di PAC-MAN attraverso una narrazione visivamente coinvolgente. 🔗nerdpool.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Officina Gerenzone celebra un anno di attività: storia, risultati e nuovi progetti per la valle industriale di Lecco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Officina Gerenzone celebra un anno di attività: storia, risultati e nuovi progetti per la valle industriale di Lecco - Da laboratorio cittadino ad associazione di promozione sociale con oltre 200 soci, un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e ambientale della Valle del Gerenzone ... 🔗leccotoday.it

Lecco, un anno con Officina Gerenzone - Lecco (Lècch) – Giovedì 8 maggio ore 21, all'Officina Badoni (corso Matteotti 7, Lecco), si terrà l’evento pubblico “Un anno di Officina”, promosso da Officina Gerenzone Aps. L’incontro rappresenta un ... 🔗corrieredilecco.it

Un anno di Officina Gerenzone, una serata per fare il punto della situazione - LECCO – “Dal 21 giugno 2024, data in cui Officina Gerenzone si è presentata ufficialmente ... con il pagamento della quota sociale dell’anno 2025, la fase successiva della serata è aperta ... 🔗lecconotizie.com