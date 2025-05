' Officina Forlì' si conclude con un focus sul futuro urbano | ospite d' eccezione Elena Granata

Officina Forlì: Idee per una Città che cambia", il ciclo di incontri promosso da Officina delle Idee con il patrocinio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena. L'appuntamento finale vedrà protagonista Elena Granata, esperta di analisi. 🔗 Forlitoday.it - 'Officina Forlì' si conclude con un focus sul futuro urbano: ospite d'eccezione Elena Granata Si avvia alla conclusione la prima edizione di ": Idee per una Città che cambia", il ciclo di incontri promosso dadelle Idee con il patrocinio del Comune die della Provincia di-Cesena. L'appuntamento finale vedrà protagonista, esperta di analisi. 🔗 Forlitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da calciatore a sindaco di Verona, Damiano Tommasi si è raccontato a 'Officina Forlì' - "Come nello Sport, una storia di valori". E' stato l'ex giocatore della Roma e della Nazionale, Damiano Tommasi, attuale sindaco di Verona, l'ospite della terza puntata di 'Officina Forlì: Idee per una Città che Cambia', l'evento organizzato da Officina delle Idee e tenutosi martedì sera... 🔗forlitoday.it

Capitale della cultura. A Forlì arriva Giuli. Focus sulla candidatura - Sarà il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli a inaugurare la grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’, sabato 22 febbraio a Forlì. L’appuntamento è al teatro Diego Fabbri, per la consueta presentazione alla città e alle autorità organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, prima del trasferimento ai musei San Domenico per il taglio del nastro (l’esposizione sarà aperta al pubblico il giorno dopo). 🔗ilrestodelcarlino.it

Focus sul commercio in provincia di Forlì-Cesena, chi sale e chi scende. Segno più per farmacie e librerie - La Camera di commercio della Romagna fa un focus sul settore del commercio in provincia di Forlì-Cesena, dove al 31 dicembre 2024, operano 7.294 imprese attive che rappresentano il 20,6% del totale (20,9% in regione e 24,7% in Italia). La numerosità, rispetto al 2023, risulta ancora in... 🔗cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

'Officina Forlì' si conclude con un focus sul futuro urbano: ospite d'eccezione Elena Granata. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia