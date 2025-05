’Odio il decoro! Piero Fornasetti’ Il progetto espositivo

Piero Fornasetti, dal 17 maggio al 21 giugno sono protagonisti di un nuovo progetto espositivo di Palazzo Bentivoglio a Bologna (da mercoledì a sabato, ore 12-19. Ingresso libero). Con 'Odio il decoro! Piero Fornasetti', progetto di Davide Trabucco, l'allestimento della mostra 'Riassunto delle puntate precedenti. La collezione Stame - Lantieri' disegnato dall'architetto Ferruccio Laviani, diventa il punto di partenza per ridisegnare lo spazio del sotterraneo, grazie alla multiforme visione del grande designer milanese. In questa mostra Fornasetti viene accolto con un progetto che, partendo dalla collezione di Palazzo Bentivoglio, interroga gli oggetti e le opere che la compongono.

