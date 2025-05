Occhi puntati su Barcellona-Inter Ma Sciarelli non teme la Champions

Champions League - con il pareggio per 3 a 3 fra Barcellona e Inter - ha radunato, sul Nove, una media record di 5.613.000 appassionati di calcio pari al 27.5% di share, stravincendo in prime time. Su Rai1, il film Dirty Dancing - Balli proibiti con Patrick Swayze e Jennifer Grey si ferma al 9.5% con 1.768.000 telespettatori, mentre su Canale5 l'appuntamento con la serie Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Antonella Attili, sigla il 13.1% di share pari a una media di 2.412.000 spettatori. Su Rai2, la nuova puntata della quinta stagione di Mare Fuori, con Carmine Recano e Lucrezia Guidone, segna una media di 614.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato il 9. 🔗 Iltempo.it - Occhi puntati su Barcellona-Inter. Ma Sciarelli non teme la Champions Nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile 2025, la semifinale di andata di UEFALeague - con il pareggio per 3 a 3 fra- ha radunato, sul Nove, una media record di 5.613.000 appassionati di calcio pari al 27.5% di share, stravincendo in prime time. Su Rai1, il film Dirty Dancing - Balli proibiti con Patrick Swayze e Jennifer Grey si ferma al 9.5% con 1.768.000 telespettatori, mentre su Canale5 l'appuntamento con la serie Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Antonella Attili, sigla il 13.1% di share pari a una media di 2.412.000 spettatori. Su Rai2, la nuova puntata della quinta stagione di Mare Fuori, con Carmine Recano e Lucrezia Guidone, segna una media di 614.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federicaha conquistato il 9. 🔗 Iltempo.it

