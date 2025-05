Oblivion Remastered | Guida alla stanza segreta doppiata da Todd Howard

Oblivion Remastered nasconde diversi segreti, ma uno in particolare merita attenzione: una developer room poco conosciuta, accessibile solo su PC, dove si possono ascoltare alcune battute vocali registrate da Todd Howard, celebre volto di Bethesda. Questa area, nascosta nel codice del gioco, non è solo una curiosità tecnica, ma un vero tributo alla storia dello studio.Come accedere alla stanza segreta ‘Toddtest’Per esplorare questa area, è necessario giocare su PC e usare la console dei comandi. Ecco i passaggi:Avvia il gioco normalmente.Premi il tasto ~ (tilde), generalmente situato sotto il tasto ESC, per aprire la console.Digita il comando: coc ToddtestPremi Invio.A questo punto, verrai immediatamente teletrasportato in una stanza misteriosa, diversa dalla classica Testing Hall, usata dai developer durante lo sviluppo del gioco. 🔗 Gamerbrain.net - Oblivion Remastered: Guida alla stanza segreta doppiata da Todd Howard The Elder Scrolls IV:nasconde diversi segreti, ma uno in particolare merita attenzione: una developer room poco conosciuta, accessibile solo su PC, dove si possono ascoltare alcune battute vocali registrate da, celebre volto di Bethesda. Questa area, nascosta nel codice del gioco, non è solo una curiosità tecnica, ma un vero tributostoria dello studio.Come accederetest’Per esplorare questa area, è necessario giocare su PC e usare la console dei comandi. Ecco i passaggi:Avvia il gioco normalmente.Premi il tasto ~ (tilde), generalmente situato sotto il tasto ESC, per aprire la console.Digita il comando: coctestPremi Invio.A questo punto, verrai immediatamente teletrasportato in unamisteriosa, diversa dclassica Testing Hall, usata dai developer durante lo sviluppo del gioco. 🔗 Gamerbrain.net

