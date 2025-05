Nuovo Stadio Inter c’è l’esito del bando! Iniziano le trattative col Comune di Milano?

Nuovo Stadio Inter, c’è l’esito del bando! Iniziano le trattative col Comune di Milano? I dettagli sulla vicendaCosi Daniele Mari, sul suo profilo X, sulle novità riguardanti il Nuovo Stadio dell’Inter:Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Milan e Inter e quindi ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club. E' l'esito del bando pubblicato da Palazzo Marino e scaduto alle ore 23.59 di mercoledì 30 aprile per partecipare. pic.twitter.comVOndxo4D4l— Daniele Mari (@marifcInter) May 1, 2025 Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Milan e Inter e quindi ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club. E’ l’esito del bando pubblicato da Palazzo Marino e scaduto alle ore 23.59 di mercoledì 30 aprile per partecipare all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di Interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza Internews24. 🔗 Internews24.com - Nuovo Stadio Inter, c’è l’esito del bando! Iniziano le trattative col Comune di Milano? , c’èdellecoldi? I dettagli sulla vicendaCosi Daniele Mari, sul suo profilo X, sulle novità riguardanti ildell’:Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Milan ee quindi ora ildipotrà iniziare la trattativa privata con i due club. E' l'esito delpubblicato da Palazzo Marino e scaduto alle ore 23.59 di mercoledì 30 aprile per partecipare. pic.twitter.comVOndxo4D4l— Daniele Mari (@marifc) May 1, 2025 Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Milan ee quindi ora ildipotrà iniziare la trattativa privata con i due club. E’delpubblicato da Palazzo Marino e scaduto alle ore 23.59 di mercoledì 30 aprile per partecipare all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni diesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana “San Siro”, comprensivo delloGiuseppe Meazzanews24. 🔗 Internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Nuovo stadio di San Siro, Inter e Milan hanno consegnato al Comune di Milano l’offerta di acquisto - I club di Inter e Milan hanno consegnato al Comune di Milano il documento di fattibilità delle alternative progettuali, e l'offerta di acquisto per lo stadio Meazza e le zone circostanti. L'acquisto dovrebbe essere finalizzato entro luglio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuovo San Siro, il progetto di Milan e Inter: uno stadio da oltre 70mila posti, accanto al vecchio Meazza in parte demolito - Milano – La lunga attesa. Prima mesi, poi giorni, infine ore. Il Piano economico-finanziario, inviato da Milan e Inter al Comune, era atteso ieri sera. L’invio tramite Pec preannunciato lunedì dal presidente rossonero Paolo Scaroni si è concretizzato dopo parecchie ore. Le ultime firme per rendere valida la documentazione hanno fatto slittare di qualche ora il via libera a quello che i club hanno denominato “Docfap”, cioè Documento delle alternative progettuali legate allo sviluppo dell’area di San Siro, un’area nel mirino delle due società calcistiche dal 2019, l’anno in cui hanno ... 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Fra Inter e Milan, è l'Alcione a sognare in grande: nuovo stadio vicino a San Siro, c'è una deadline fissata; Nuovo stadio, c'è l’offerta di Inter e Milan. Perché i club e il Comune vogliono chiudere entro l’estate; Fra Inter e Milan, è l'Alcione a sognare in grande: nuovo stadio vicino a San Siro, c'è una deadline fissata; Inter e Milan hanno fatto un’offerta per comprare San Siro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scaduto il bando per l'acquisto di San Siro: c'è solo l'offerta di Inter e Milan - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Scade il bando comunale per San Siro: nessuna ulteriore proposta oltre a quella di Inter e Milan - Milano si prepara a trasformare lo stadio San Siro in un moderno distretto urbano. Il progetto di Inter e Milan e le sue tappe cruciali. 🔗milanosportiva.com

Nuovo stadio San Siro, nessuna offerta alternativa: Inter e Milan, cosa succede ora - Un altro passo verso la realizzazione di un nuovo stadio a San Siro: il Comune di Milano ha infatti comunicato che non sono arrivate offerte alternative per l'acquisto dello stadio. Ora l'iter della ... 🔗msn.com