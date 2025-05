Nuovo CFO per la Roma i Friedkin scelgono Morrow | curerà i conti del club

Concentrazione totale dell'ambiente Roma sul campo, e non potrebbe essere altrimenti a sole 4 partite dal termine della stagione. Da fallimento totale a sogno proibito, perché nell'annata più travagliata della storia recente giallorossa, mai come questa volta il ritorno in una Champions League che manca dal 201819 è possibile. Dopo l'exploit di San Siro vietati passi falsi in un altro match cruciale come quello contro la Fiorentina, per il quale la banda di Ranieri è al lavoro a Trigoria in queste ore, ma i fili del club si muovono anche dietro le quinte.C'è una struttura societaria a cui bisogna evidentemente mettere mano, cosa che i Friedkin sembra abbiano cominciato a fare: come riportato da La Repubblica, è stato presentato Jason Morrow come Nuovo Chief Financial Officer, andando a prendere il posto di Anna Rubuano, uscita di scena lo scorso febbraio.

