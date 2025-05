Nuovo angiografo alla Cardiologia d’eccellenza

angiografo. La nuova sala, gemella della precedente, è dedicata esclusivamente alle attività di emodinamica, mentre la sala inaugurata a settembre è adibita sia all'emodinamica sia all'elettrofisiologia. Lo spazio sarà intitolato al dottor Luigi Angoli, figura di riferimento per la Cardiologia interventistica e l'emodinamica del San Matteo, che ha dedicato tutta la carriera al Policlinico, contribuendo in modo pionieristico allo sviluppo della Cardiologia interventistica con un impatto significativo sull'evoluzione della Cardiologia moderna.Oltre al suo impegno clinico, il dottor Angoli ha formato numerosi specialisti e contribuito alla ricerca scientifica con pubblicazioni di rilievo.

'Tao in vacanza', un nuovo servizio dedicato ai pazienti della Cardiologia - Prenderà avvio l'1 giugno, e durerà per tutta l'estate, il progetto 'Tao in vacanza'. Servizio dedicato ai pazienti in trattamento anticoagulante orale, in carico presso il Centro Tao della Cardiologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Cento.

