Nuovo allenatore Milan Sarri opportunità reale | lui accetterebbe questa proposta

Sarri può diventare Nuovo allenatore del Milan nella stagione 2025-2026? Il 'Corriere della Sera' ha lanciato un'indiscrezione 🔗 Pianetamilan.it - Nuovo allenatore Milan, Sarri opportunità reale: lui accetterebbe questa proposta Mauriziopuò diventaredelnella stagione 2025-2026? Il 'Corriere della Sera' ha lanciato un'indiscrezione 🔗 Pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, Sarri nuovo allenatore: innesto dalla Francia per convincerlo - Il Milan sta pensando già al futuro ed in tal senso avanza la candidatura di Maurizio Sarri come allenatore. Il primo rinforzo può seriamente arrivare dalla Francia e rappresentare un innesto perfetto per il tecnico toscano. In casa Milan questo è il tempo di riflessioni in vista del futuro, dal momento che è tanta la carne a cuocere, come si suole dire. La prima cosa da risolvere riguarda il direttore sportivo, ma a quanto pare i discorsi sono al momento fermi. 🔗calciomercato.it

DS, Milan su D’Amico dell’Atalanta: nuovo allenatore Sarri? C’è un piano B - Tony D'Amico, DS dell'Atalanta, può approdare al Milan a fine stagione. Qualora arrivasse, potrebbe puntare su un tecnico top. Il punto 🔗pianetamilan.it

Milan, quando Pedullà disse: “Nuovo allenatore? Occhio a Sarri …” - Tre settimane fa Alfredo Pedullà parlò di Maurizio Sarri come possibile nuovo allenatore del Milan. E oggi la voce è riemersa sui giornali 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Nuovo allenatore Milan, Sarri opportunità reale: lui accetterebbe questa proposta; Milan, Sarri nuovo allenatore: innesto dalla Francia per convincerlo; Milan alla ricerca di un nuovo allenatore: Sarri tra i candidati principali; Milan: la corsa alla panchina, Sarri e Allegri i principali candidati. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nuovo allenatore Roma, UFFICIALE: Sarri al Milan chiude i giochi - Nuovo allenatore Roma. La prossima stagione vedrà diverse novità sulle panchine delle grandi di Serie A. Non soltanto su quella giallorossa. 🔗asromalive.it

Sarri al Milan: la rivelazione stravolge gli scenari sul nuovo allenatore - Sarri al Milan come nuovo allenatore? Potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in vista della prossima estate. 🔗fantamaster.it

Milan: la corsa alla panchina, Sarri e Allegri i principali candidati - La prossima stagione del Milan potrebbe vedere un nuovo allenatore alla guida della squadra rossonera. Secondo i bookmaker, a sostituire Sergio Conceicao saranno Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, ... 🔗milanosportiva.com