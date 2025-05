Lanazione.it - Nuovi controlli a Vicofaro. Asl e Municipale nei locali

Mattinata diieri al centro di accoglienza per migranti della parrocchia di, a Pistoia, dove il personale dell’USL Toscana, insieme alla Poliziae ai Vigili del Fuoco, è stato impegnato in una nuova verifica delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli immobili che ospitano i richiedenti asilo. L’intervento è stato disposto a seguito della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata lunedì 28 aprile in Prefettura. È da quella sede che è partita la decisione di eseguire una nuova e più approfondita ispezione degli spazi in cui vivono attualmente un centinaio di migranti di origine africana. A coordinare le operazioni è stata la Poliziadi Pistoia, con il supporto del personale sanitario dell’ASL e dei Vigili del Fuoco. 🔗 Lanazione.it