Nuove regole per la scuola | cosa cambia per studenti docenti e genitori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di modifiche significative che riguardano la scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di rafforzare il rispetto delle regole, contrastare il bullismo e tutelare il personale scolastico. Ecco una panoramica delle principali novità annunciate dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.Condotta e valutazione: Nuove sanzioniCon il voto di 5 in condotta si verrà automaticamente bocciati. Questa regola era già in vigore, ma ora le ipotesi che portano a questa valutazione sono state chiarite, rese più tassative ed estese, in particolare ai casi di bullismo grave.Con il 6 in condotta lo studente sarà rimandato a settembre: non potrà essere ammesso alla classe successiva finché non avrà superato un "esame di riparazione".

Nuove regole scolastiche: bocciatura con 5 in condotta e esame per 6 in condotta - Il Ministro Valditara annuncia che con 5 in condotta si sarà bocciati, mentre con 6 si richiede un esame di riparazione. 🔗quotidiano.net

Scuola, le nuove proposte di Valditara tra circolari e decreti: cosa cambia - Dal consenso dei genitori per l'educazione sessuale nelle scuole alle regole per i compiti e le verifiche in classe: ecco le nuove indicazioni per gli insegnanti che arrivano direttamente dal Mim. 🔗money.it

Valditara introduce nuove regole per i compiti: cosa dovranno aspettarsi studenti e insegnanti? - Il ministro Valditara ha inviato una circolare alle scuole: "Assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa". 🔗greenme.it