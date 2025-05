Nuove garanzie per l' acquisizione di società in Lega Pro | approvate modifiche regolamentari

garanzie per l'acquisizione di società in Lega Pro. Nel corso del consiglio federale Figc di ieri si è parlato di alcune importanti modifiche regolamentari. Alcune di queste hanno riguardato proprio la serie C che anche nel corso di questa stagione ha dovuto fare i conti con le precarie situazioni economiche di svariate società. Quanto accaduto inevitabilmente è andato ad intaccare il regolare svolgimento del campionato con tutta una serie di conseguenze capaci di influenzare i risultati e le classifiche. Ecco così che per cercare di sistemare le falle del sistema si è deciso di approvare le modifiche al macrotema dei controlli economici infrannuali (titolo VI Noif, in particolare riguardo ai valori degli indicatori di controllo fino al 202930). Così come si è provveduto a mettere mano sugli adempimenti richiesti in caso di acquisizioni di partecipazioni societarie di maggioranza, anche relativa, dei club di Lega Pro (art.

