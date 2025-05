Nuove assunzioni con fondi PNRR a Napoli | 250 posti per educatori da settembre 2025

Napoli ha annunciato l'avvio di Nuove assunzioni per educatori a partire da settembre 2025 con i fondi del PNRR. Saranno disponibili 250 posti grazie a un concorso pubblico e allo scorrimento delle graduatorie esistenti. L'iniziativa si inserisce nel piano di potenziamento degli asili nido, che prevede anche l'inaugurazione di Nuove strutture.

