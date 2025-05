Nuova truffa dei falsi carabinieri | Suo nipote è ferito servono soldi

truffa ai danni di un anziano a Viano: un uomo di 80 anni è caduto vittima di un raggiro.L’anziano in un primo momento ha ricevuto una telefonata di un falso maresciallo dei carabinieri: "Chiamo perché suo nipote è coinvolto in un incidente stradale con feriti. servono i soldi per pagare l’avvocato per la difesa legale e per evitare conseguenze penali". Poco dopo la conversazione telefonica, alla porta dell’abitazione dell’80enne si è presentato uno sconosciuto. Il truffatore si è spacciato per l’avvocato incaricato per la difesa del nipote ed è riuscito ad ottenere soldi e monili in oro. E’ quindi scappato con il bottino, da quantificare con precisione. L’80enne inizialmente era molto preoccupato per il nipote, ma quando scoperto il raggiro ha avvertito i carabinieri.Si tratta purtroppo dell’ennesima truffa avvenuta nella nostra provincia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Nuova truffa dei falsi carabinieri: "Suo nipote è ferito, servono soldi" ai danni di un anziano a Viano: un uomo di 80 anni è caduto vittima di un raggiro.L’anziano in un primo momento ha ricevuto una telefonata di un falso maresciallo dei: "Chiamo perché suoè coinvolto in un incidente stradale con feriti.per pagare l’avvocato per la difesa legale e per evitare conseguenze penali". Poco dopo la conversazione telefonica, alla porta dell’abitazione dell’80enne si è presentato uno sconosciuto. Iltore si è spacciato per l’avvocato incaricato per la difesa deled è riuscito ad otteneree monili in oro. E’ quindi scappato con il bottino, da quantificare con precisione. L’80enne inizialmente era molto preoccupato per il, ma quando scoperto il raggiro ha avvertito i.Si tratta purtroppo dell’ennesimaavvenuta nella nostra provincia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

