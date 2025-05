Nuova telenovela Donnarumma | Marotta pronto al triplo colpo a zero

Donnarumma dopo la partita di martedì sera. Il portiere italiano del Psg, anche contro l’Arsenal, si è reso protagonista di una prestazione super, ma non è la prima volta che succede in Champions League.Nuova telenovela Donnarumma: Marotta pronto al triplo colpo a zero (LaPresse) – Calciomercato.itPer il classe 1999, dunque, solo applausi da parte di tutti, anche e soprattutto dai francesi, ma il suo futuro resta un’incognita. In questo momento, infatti, è davvero difficile dare una percentuale su cosa potrà accadere. Con queste prestazioni esaltanti è complicato trattare sia per il club in cui sta giocando, sia per chi vorrebbe prenderlo. 🔗 Calciomercato.it - Nuova telenovela Donnarumma: Marotta pronto al triplo colpo a zero Le ultime sul futuro del portiere italiano, che continua ad essere particolarmente ammirato dai nerazzurri. Ecco la strategia del clubFari puntati su Gianluigidopo la partita di martedì sera. Il portiere italiano del Psg, anche contro l’Arsenal, si è reso protagonista di una prestazione super, ma non è la prima volta che succede in Champions League.al(LaPresse) – Calciomercato.itPer il classe 1999, dunque, solo applausi da parte di tutti, anche e soprattutto dai francesi, ma il suo futuro resta un’incognita. In questo momento, infatti, è davvero difficile dare una percentuale su cosa potrà accadere. Con queste prestazioni esaltanti è complicato trattare sia per il club in cui sta giocando, sia per chi vorrebbe prenderlo. 🔗 Calciomercato.it

Ne parlano su altre fonti

Donnarumma all’Inter: colpo di scena pazzesco, Marotta show - Gianluigi Donnarumma all’Inter: il presidente Marotta è pronto a mettere a segno un colpo pazzesco, tifosi nerazzurri già in estasi Gianluigi Donnarumma ha scritto un’altra pagina indimenticabile della sua carriera. Nella notte di Champions League, il portiere italiano è stato il vero trascinatore del Paris Saint-Germain, guidandolo con parate prodigiose verso le semifinali. A Birmingham Gigio è stato un muro salvando il PSG in più di un’occasione. 🔗rompipallone.it

Calciomercato Inter, si inserisce una nuova contendente per un vecchio pupillo di Marotta: le ultime - Calciomercato Inter, su Samuele Ricci piomba anche il Milan con Ibrahimovic che vorrebbe cercare un accordo in vista del mercato estivo Il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, è da sempre un obiettivo del calciomercato dell’ Inter ma sembra che anche qualche altro club abbia messo gli occhi sul centrocampista granata. Secondo le ultime indiscrezioni anche […] 🔗calcionews24.com

Nasce un’Inter a lungo termine! Marotta dà inizio alla nuova era – TS - Sta nascendo una nuova Inter sotto i diktat della proprietà americana Oaktree. Le parole di Giuseppe Marotta dopo l’assemblea dei soci cambiano il futuro per Tuttosport. ASSEMBLEA DEI SOCI – Lunedì 24 febbraio è una data che rimarrà scolpita nelle pietre in casa Inter. Il club sta cambiando, così come il modo di lavorare della dirigenza stessa. Ieri c’è stata l’assemblea dei soci per annunciare i nuovi membri del CdA ed è stata l’occasione per tracciare le linee guida del futuro dalle parti di Viale della Liberazione. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova telenovela Donnarumma: Marotta pronto al triplo colpo a zero; Sempre più Donnarumma: nuovo portiere Inter, la situazione; Donnarumma, il maestro e l'Inter: Marotta ci pensa; Calciomercato Inter | Salah e Donnarumma: novità clamorose! Marotta…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donnarumma in Serie A, quadriennale da 32 milioni: che ritorno - Lo sanno anche le squadre italiane, con una in particolare che vorrebbe provare a riportarlo in Italia per una nuova fase della sua carriera. Donnarumma ... da Beppe Marotta per la sostituzione ... 🔗diregiovani.it

Donnarumma, l’Inter fa sul serio: “Marotta ha chiesto di…” - Il Comune ha concordato assieme al giocatore la data del 6 giugno. Il conferimento della cittadinanza a Dries Mertens sarà una grande festa per celebrare il campione belga. (anteprima24.it) Il ... 🔗informazione.it

Inter su Donnarumma e Verratti? La risposta di Marotta non lascia spazio a dubbi - Continua a leggere Inter su Donnarumma e Verratti? La risposta di Marotta non lascia spazio a dubbi su Notizie Inter ... 🔗msn.com