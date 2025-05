Nuova linea di autobus Dalla Sesta Porta fino a Navicelli e Ikea passando per il Galilei

autobus che collega l'aeroporto con il centro città. Ad annunciarlo è il comune di Pisa, insieme ad Autolinee Toscane, che in una nota hanno illustrato le novità riguardanti un nuovo tracciato a servizio del villaggio dell'Aeronautica che arriva fino a Navicelli e al negozio Ikea lungo l'Aurelia, passando anche da via dell'Aeroporto. La Nuova linea, la numero 15 "Sesta Porta - Kindu - Navicelli", partirà da lunedì 5 maggio e collegherà il terminal Sesta Porta e la stazione di Pisa Centrale con il Centro Commerciale Ikea in zona Navicelli, transitando da via Corridoni, via dell'Aeroporto, via Pardi, via Asmara e arrivando fino a via Caduti di Sarajevo."La Nuova linea 15 – spiega l'assessore alla mobilità Massimo Dringoli - viene a colmare una lacuna che da tempo lamentavano i residenti del Villaggio residenziale dell'aeronautica, vicino all'Aeroporto Militare, aderendo quindi ad una richiesta degli abitanti della zona, ma serve anche a dare risposta ad un servizio di trasporto pubblico che era stato richiesto dal negozio dell'Ikea.

