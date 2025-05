Nuova Jeep Cpmpass 2025 | ecco le foto ufficiali

Nuova Jeep Compass 2025: Design Moderno e Motorizzazioni ElettrificateLe prime immagini della Nuova Jeep Compass 2025 mostrano un SUV compatto con un design più squadrato e moderno rispetto al modello precedente. Costruita sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, condivisa con modelli come Peugeot 30085008 e Opel Grandland, la Compass offrirà un'ampia gamma di motorizzazioni che includono:?Mild-hybrid con sistema a 48V;Plug-in hybrid, con autonomia in elettrico sino a circa 80-85 km;Completamente elettrica?, anche integrale.Le versioni elettriche potrebbero raggiungere fino a 321 CV grazie a due motori elettrici, con batterie da 73 kWh e 97 kWh.? L'autonomia potrebbe arrivare a superare i 600 km. Probabilmente non verrà riproposta alcuna motorizzazione a gasolio, segno dei tempi che stanno relegando ad un qualcosa di nicchia il diesel.

Nuova Jeep Compass 2025: presentazione ad aprile, info e motori - La nuova Jeep Compass 2025 è pronta al debutto, con una presentazione prevista per l’inizio di aprile 2025 e l’arrivo nelle concessionarie intorno a ottobre dello stesso anno. La produzione avverrà nello stabilimento di Melfi, in Italia, dove l’attuale modello cesserà la produzione a maggio 2025 per fare spazio alla nuova generazione. Questa terza generazione sarà basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la stessa utilizzata da modelli come la Peugeot 3008. 🔗ilgiornaledigitale.it

Nuova Jeep Compass 2025: ecco come sarà la nuova generazione - La nuova Jeep Compass, terza generazione del popolare SUV del marchio americano, è pronta a debuttare con importanti novità in termini di design, motorizzazioni e tecnologia. Il modello sarà presentato ufficialmente in Europa nella primavera del 2025, con l’inizio della produzione previsto nello stabilimento di Melfi (Potenza) entro l’estate. Le prime consegne sono attese tra settembre e ottobre 2025 per le versioni elettrica e plug-in hybrid, mentre la variante mild hybrid arriverà nei primi mesi del 2026. 🔗ilgiornaledigitale.it

Nuova Jeep Cherokee 2025, come sarà il nuovo modello? - La Jeep Cherokee si prepara a tornare nel 2025 con una nuova generazione che promette di combinare tradizione e innovazione, mantenendo l’essenza del marchio Jeep e adattandosi alle esigenze moderne. Piattaforma e Motorizzazioni La nuova Cherokee sarà costruita sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, progettata per supportare una gamma di motorizzazioni, tra cui versioni ibride e completamente elettriche. 🔗ilgiornaledigitale.it

