Nuova illuminazione delle mura Arena | Ancora una volta Frontini si prende meriti non suoi

Ancora una volta la sindaca si appropria di un intervento voluto, progettato e finanziato da altre amministrazioni". L'ex sindaco Giovanni Maria Arena interviene in merito alla recente inaugurazione del nuovo impianto d'illuminazione delle mura cittadine nel tratto da porta della Verità a porta. 🔗 Viterbotoday.it - Nuova illuminazione delle mura, Arena: "Ancora una volta Frontini si prende meriti non suoi" unala sindaca si appropria di un intervento voluto, progettato e finanziato da altre amministrazioni". L'ex sindaco Giovanni Mariainterviene in merito alla recente inaugurazione del nuovo impianto d'cittadine nel tratto da porta della Verità a porta. 🔗 Viterbotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mura della Marina, terminati i lavori di restauro: nuova illuminazione e percorsi riqualificati - Si sono conclusi i lavori di restauro e valorizzazione delle Mura della Marina, uno degli interventi inseriti nel Piano integrato caruggi. L'operazione, che ha richiesto un investimento di 2.365.000 euro, ha riguardato il recupero delle strutture murarie, il ripristino delle pavimentazioni... 🔗genovatoday.it

Illuminazione scenografica e videomapping, nuova vita per le mura dell’ex locale da ballo “Oriental Park” - Sono prossimi alla conclusione i lavori di riqualificazione delle mura dell’ex locale da ballo “Oriental Park”, una ristrutturazione che sarà terminata entro il mese di maggio. La riqualificazione delle mura dell’ex locale da ballo, inaugurato con una solenne serata di gala l’8 luglio del 1948, è... 🔗riminitoday.it

La nuova illuminazione di Santa Sabina all'Aventino (video) - La chiesa di Santa Sabina all’Aventino presenta la nuova illuminazione, un progetto che va ad esaltare i tratti stilistici e decorativi, svelandone particolari meno visibili e liberandola dai precedenti fari, ingombranti e ormai non più efficienti. Tecnologia e posizionamento delle nuove luci... 🔗romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova illuminazione delle mura, Arena: Ancora una volta Frontini si prende meriti non suoi; “Mura illuminate? Ancora una volta la sindaca si appropria di un intervento voluto, progettato e finanziato da altre amministrazioni”; Viterbo: le mura medievali si accedono di nuova luce; Le mura di Viterbo si illuminano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Le mura saranno la nostra nuova cartolina" - "Sarà la nuova cartolina della città" ha annunciato il sindaco Pepa l’altra sera, durante l’incontro pubblico per presentare il progetto... "Sarà la nuova cartolina della città" ha ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuova luce per Treviso. Al via i lavori di A2A Illuminazione Pubblica - (Teleborsa) - Treviso accende una nuova era per la sua illuminazione pubblica. Sono ufficialmente iniziati il 3 marzo i lavori di riqualificazione di luci, impianti e lampioni di Treviso, ... 🔗finanza.repubblica.it