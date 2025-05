Nuova Audi Q4 | si avvicina un importante restyling FOTO

restyling dell'Audi Q4 previsto per il 2026 potrebbe rappresentare un'evoluzione strategica per mantenere il SUV elettrico competitivo in un mercato in rapida trasformazione. Dopo l'aggiornamento del 2025, il modello del 2026 potrebbe portare ulteriori affinamenti, non solo in termini estetici, ma soprattutto dal punto di vista tecnologico, della sostenibilità e della guida autonoma.Esteticamente, l'Audi Q4 2026 potrebbe introdurre un linguaggio stilistico aggiornato, più in linea con le nuove Audi elettriche come l'A6 e-tron. È plausibile aspettarsi un frontale più minimalista con fari ancora più sottili a LED Matrix, una calandra "chiusa" ridisegnata in chiave aerodinamica e dettagli cromatici più sobri o illuminati, che rafforzino la firma visiva elettrica del brand. Anche il posteriore potrebbe essere rivisto con un nuovo design del gruppo ottico, ora a tutta larghezza, e un paraurti più integrato con funzioni aerodinamiche.

