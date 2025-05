NUOTO – Terzi e Raimondi | Campioni paralimpici coppia nella vita e genitori del piccolo Edoardo

Terzi e Stefano Raimondi, due Campioni paralimpici italiani protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. ? Giulia Terzi – 1 oro e 3 bronzi, conquistati a pochi mesi dal parto del piccolo Edoardo. ? Stefano Raimondi – 5 ori e 1 argento, tra i più medagliati del NUOTO paralimpico italiano. Insieme, condividono non solo la passione per il NUOTO, ma anche una vita fatta di sfide, amore, dedizione e un nuovo ruolo: quello di genitori. In questo video parleremo di: Preparazione atletica per le Paralimpiadi vita da atleti e da genitori Come conciliare sport di alto livello e famiglia L'importanza della resilienza e del supporto reciproco Un'intervista ispirazionale che racconta non solo il successo sportivo, ma anche la forza della famiglia, dell'amore e della determinazione. 🔗 Oasport.it

