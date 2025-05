Nuoto Katie Ledecky immensa a Fort Lauderdale | secondo tempo più veloce di sempre nei 1500 sl

Fort Lauderdale si aprono nel segno di Katie Ledecky. La nove volte campionessa olimpica ha riscritto ulteriormente la storia, andando a vincere i 1500 stile libero femminili con quasi 40 secondi di vantaggio, stampando il tempo di 15:24.51 che rappresenta il secondo miglior crono della storia, superiore solamente al record mondiale della stessa statunitense nel 2018 (15’20?48). Ledecky, che detiene i 22 tempi più veloci della storia in questa specialità, ha doppiato quattro delle altre nove nuotatrici in gara e ha preceduto Jillian Cox (16:04.13) e Kate Hurst (16:14.26) sul podio.“Sono piuttosto carica – le parole riportate da Usa Swimming -. Mi sono allenato molto bene e mi sentivo bene in vista di questa gara, ma non si sa mai. Non è che sia la gara più importante dell’anno o qualcosa del genere, volevo solo che il mio tempo fosse il migliore della stagione. 🔗 Le TYR Pro Swim Series disi aprono nel segno di. La nove volte campionessa olimpica ha riscritto ulteriormente la storia, andando a vincere istile libero femminili con quasi 40 secondi di vantaggio, stampando ildi 15:24.51 che rappresenta ilmiglior crono della storia, superiore solamente al record mondiale della stessa statunitense nel 2018 (15’20?48)., che detiene i 22 tempi più veloci della storia in questa specialità, ha doppiato quattro delle altre nove nuotatrici in gara e ha preceduto Jillian Cox (16:04.13) e Kate Hurst (16:14.26) sul podio.“Sono piuttosto carica – le parole riportate da Usa Swimming -. Mi sono allenato molto bene e mi sentivo bene in vista di questa gara, ma non si sa mai. Non è che sia la gara più importante dell’anno o qualcosa del genere, volevo solo che il miofosse il migliore della stagione. 🔗 Sportface.it

