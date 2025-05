Nuoto | Futura brilla al Trofeo Città di Prato e ricorda Alessandro Castagnoli

Alessandro Castagnoli. Momento positivo per la Futura, partendo dai risultati sportivi: una delegazione del club ha partecipato a Larciano alla seconda parte della prima prova estiva di Nuoto. Con piazzamenti incoraggianti: sono saliti sul gradino più alto del podio Giorgia Gheri nei 100 misti, Alessandro Farinacci nei 50 dorso e nei 50 stile e Diletta Malpaganti nei 100 rana. Argento per Anna Lise Bertini nei 50 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 200 stile). Doppio bronzo per Emma Tempesti, nei 50 stile e nei 100 misti. Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri anche Edoardo Piemonte, Samuele Pecori, Leone Tempestini, Tommaso Tarocchi, Francesco Venturini, Leonardo Querci, Luca Romanelli, Alessandro Righi, Giulio Sagliocco e Samanta Lila. 🔗 Lanazione.it - Nuoto: Futura brilla al Trofeo Città di Prato e ricorda Alessandro Castagnoli Da un lato le medaglie conquistate dagli "esordienti", che lasciano ben sperare sulla crescita di una nuova generazione di atleti. Dall’altro, l’edizione 2025 di una manifestazione ormai istituzionalizzatasi che per la prima volta ricorderà la figura di. Momento positivo per la, partendo dai risultati sportivi: una delegazione del club ha partecipato a Larciano alla seconda parte della prima prova estiva di. Con piazzamenti incoraggianti: sono saliti sul gradino più alto del podio Giorgia Gheri nei 100 misti,Farinacci nei 50 dorso e nei 50 stile e Diletta Malpaganti nei 100 rana. Argento per Anna Lise Bertini nei 50 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 200 stile). Doppio bronzo per Emma Tempesti, nei 50 stile e nei 100 misti. Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri anche Edoardo Piemonte, Samuele Pecori, Leone Tempestini, Tommaso Tarocchi, Francesco Venturini, Leonardo Querci, Luca Romanelli,Righi, Giulio Sagliocco e Samanta Lila. 🔗 Lanazione.it

Futura brilla in Toscana: medaglie e successi nel nuoto artistico e sincro - Medaglie e piazzamenti di prestigio, colti in più competizioni in tutta la Toscana. Momento senz'altro positivo per la Futura, fra nuoto e sincro. Iniziando dal nuoto artistico e da Sara Ciolini, laureatasi campionessa regionale. E completando un podio "tutto Futura" insieme alle compagne Margherita Tempestini (argento) ed Aurora Ballotti (bronzo). A seguire, Amanda Rossi (quarta) Ginevra Magelli, Chiara Cipriani, Costanza Piscicelli, Ilenia Biscaino, Azzurra Santoro, Gaia Bonanni, Olivia Prosperi, Olivia Mazzoni, Viola Torracchi, Tommaso Bartolini e Martina Gori.

Nuoto, l'Azzurra brilla ai campionati di Livorno - Prato, 11 marzo 2025 - Medaglie e piazzamenti di vertice, colti sul massimo palcoscenico regionale. I campionati regionali invernali di nuoto si sono svolti pochi giorni fa a Livorno e l'Azzurra può tracciarne nel complesso un bilancio positivo, tenendo conto dei risultati ottenuti dai singoli atleti. Partendo ad esempio da Ludovico Alba, che ha fatto incetta di medaglie: è salito sul gradino più alto del podio sia negli 800 che nei 1500 stile, riuscendo poi ad agguantare il bronzo sia nei 50 che nei 200.

Terzo posto per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim - Arezzo, 17 febbraio 2025 – Terzo posto per la Chimera Nuoto al secondo trofeo ChiantiSwim. Venticinque ori, quattordici argenti e otto bronzi è il palmares finale degli atleti e delle atlete della società aretina che, accompagnati dagli allenatori Marco Licastro e Adriano Pacifici, sono scesi in vasca a San Casciano in Val di Pesa con ottimi risultati e con positive prestazioni cronometriche a confronto con diciassette squadre di tutta la penisola.

