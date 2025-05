Nuno Tavares Juve futuro sempre più incerto per il portoghese | la Lazio lo riscatterà dall’Arsenal ma in estate… Le ultimissime

Nuno Tavares Juve, futuro sempre più incerto per il portoghese: la Lazio lo riscatterà dall’Arsenal, ma in estate. Le ultimissime sul lateraleTra i terzini accostati al calciomercato Juve in vista della prossima estate c’è anche Nuno Tavares, laterale di proprietà dell’Arsenal che verrà riscattato dalla Lazio per circa 5 milioni di euro.A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che però precisa come il futuro del portoghese resti comunque in bilico. I capitolini potrebbero infatti decidere di cedere il giocatore qualora dovessero arrivare delle offerte congrue in estate. Sulle sue tracce ci sono anche Everton e Fulham. .com 🔗 Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve, futuro sempre più incerto per il portoghese: la Lazio lo riscatterà dall’Arsenal, ma in estate… Le ultimissime piùper il: lalo, ma in estate. Lesul lateraleTra i terzini accostati al calciomercatoin vista della prossima estate c’è anche, laterale di proprietà dell’Arsenal che verrà riscattato dallaper circa 5 milioni di euro.A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che però precisa come ildelresti comunque in bilico. I capitolini potrebbero infatti decidere di cedere il giocatore qualora dovessero arrivare delle offerte congrue in estate. Sulle sue tracce ci sono anche Everton e Fulham. .com 🔗 Juventusnews24.com

