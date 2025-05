Nove perfetti sconosciuti il trailer della seconda stagione

Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti (Nine Perfect Strangers), la serie TV di David E. Kelley ispirata al romanzo di Liane Moriarty, in arrivo il 22 maggio. La serie sarà disponibile su Amazon Prime Video, oltre che su NOW tv.La tramaNove sconosciuti, uniti da legami inaspettati, sono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (interpretata da Nicole Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo nelle Alpi austriache. Durante una settimana di intensi interventi, Masha li guiderà al limite, cercando di spingerli verso una profonda trasformazione. Ma riusciranno a resistere a questo estremo percorso? E lei, Masha, sarà in grado di guarire anche se stessa? Determinata a cambiare la vita di chi partecipa, Masha è pronta a tutto pur di ottenere la guarigione.

