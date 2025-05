Noto venditore di auto muore in un incidente stradale | ferita anche la moglie

incidente stradale alle porte di Ravenna. Fiorucci era in sella alla sua moto, insieme alla moglie, quando si è scontrato con un’altra moto guidata da un ragazzo di 19 anni. Un impatto tremendo che non ha dato scampo al motociclista umbro. La moglie è invece ricoverata all'ospedale 'Bufalini’ di Cesena. Il motociclista 19enne in sella a una seconda moto coinvolta nell'incidente, è invece del Ravennate ed è stato portato all'ospedale del capoluogo della provincia romagnola. I rilievi sono a cura della Polizia stradale mentre gli agenti della Polizia locale si sono occupati di regolare la viabilità. Fiorucci è molto conosciuto in tutto l’Altotevere come venditore di auto. 🔗 Lanazione.it - Noto venditore di auto muore in un incidente stradale: ferita anche la moglie Città di Castello (Perugia), 1 maggio 2025 – Roberto Fiorucci, 67 anni, è morto nella tarda mattinata del Primo maggio in unalle porte di Ravenna. Fiorucci era in sella alla sua moto, insieme alla, quando si è scontrato con un’altra moto guidata da un ragazzo di 19 anni. Un impatto tremendo che non ha dato scampo al motociclista umbro. Laè invece ricoverata all'ospedale 'Bufalini’ di Cesena. Il motociclista 19enne in sella a una seconda moto coinvolta nell', è invece del Ravennate ed è stato portato all'ospedale del capoluogo della provincia romagnola. I rilievi sono a cura della Poliziamentre gli agenti della Polizia locale si sono occupati di regolare la viabilità. Fiorucci è molto conosciuto in tutto l’Altotevere comedi. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le coltellate a Sara e poi la corsa in auto fino a Noto: "Qualcuno ha aiutato Stefano Argentino a fuggire" - Le coltellate a Sara e poi la fuga in auto fino a Noto per rifugiarsi in un b&b gestito dalla famiglia. Così Stefano Argentino, il 26enne fermato con l'accusa di aver ucciso la studentessa Sara Campanella, avrebbe agito subito dopo il delitto. Ma qualcuno lo avrebbe aiutato a lasciare Messina. Di... 🔗palermotoday.it

Incidente auto-moto: muore Gianni Imperioli - Tragico incidente, muore un motociclista. Il fatto intorno alle ore 17 di oggi, 9 aprile, a Ripi, nei pressi della gelateria Meringo. L'impatto ha visto coinvolti un mezzo a due ruote e un'auto. Ad avere la peggio l'uomo alla guida delle due ruote, Gianni Imperioli. Per il 48enne, molto... 🔗frosinonetoday.it

Accusa un malore in auto, vani i soccorsi del 118: muore davanti alla moglie - LECCE - Un uomo di 75 anni, di Lecce, è deceduto in seguito a un malore accusato mentre era un’auto, nei pressi di Porta Rudiae, insieme alla moglie che era alla guida. Il veicolo si trovava all’inizio di via Delle Anime quando la situazione è improvvisamente precipitata. Sono stati chiamati i... 🔗lecceprima.it

Ne parlano su altre fonti

E’ morto Renzo Ricci, noto meccanico; Denunciato noto tiktoker e venditore d'auto: manometteva i chilometri delle vetture usate; Travolto da auto pirata: salma sotto sequestro, al setaccio le immagini delle telecamere; Incidente mortale a Noto, in uno scontro auto-moto perde la vita un 16enne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia