Notizie dal mondo ASviS Giochi olimpici nei Tg | cosa dice la prima indagine italiana in ottica di genere

ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell'ASviS dell'16 aprile 2025. Una ricerca di Cio e Fondazione Bracco esplora progressi e criticità dell'informazione in relazione ai principi di parità, equità e inclusione. Sotto la lente la copertura mediatica di Parigi 2024Come sono rappresentate le atlete nella narrazione mediale? Esistono stereotipi e pregiudizi inconsci nel racconto dei telegiornali italiani? Sono alcuni dei quesiti a cui risponde lo studio "Parigi 2024. I Giochi olimpici nei TG italiani" (https:www.fondazionebracco.comwp-contentuploadsParigi-2024OlimpiadiIT.pdf) , promosso dal Comitato olimpico internazionale (Cio) e da Fondazione Bracco e condotto dall'Osservatorio di Pavia: sotto la lente, per la prima volta, la copertura mediatica italiana dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 secondo una prospettiva di genere.

Notizie Asvis, The Economist: Quali sono le città con più aree pedonali nel mondo? - Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 6 marzo 2025 L’Europa è il continente più a misura di pedone, con 45 aree urbane che figurano nella lista delle 50 grandi città più accessibili a piedi. Lo racconta il settimanale The Economist, in un articolo del 7 febbraio che riporta i risultati di una ricerca pubblicata su Nature Cities. 🔗ildenaro.it

Notizie dal mondo ASviS, dipendenza Ue dalle importazioni energetiche quasi al 60%: come intervenire? - Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 14 febbraio 2025 L’Europa si conferma l’area con il maggior grado di dipendenza energetica tra le grandi economie mondiali, con il 58,3% del fabbisogno soddisfatto dalle importazioni. Un dato che contrasta nettamente con quello della Cina, ferma al 20%, e degli Stati Uniti, completamente autosufficienti. 🔗ildenaro.it

Notizie dal mondo ASviS, World Happiness Report 2025: sconosciuti più gentili di quel che si pensa - Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 20-marzo 2025. Italia al 40esimo posto nella classifica sulla felicità. Indagato il legame con la benevolenza: gli atti altruistici migliorano il benessere individuale e collettivo e hanno impatti anche sulla politica. Giovani sempre più soli Il World Happiness Report 2025 (https://asvis. 🔗ildenaro.it

Notizie dal mondo ASviS, tra consegne con i droni e navi a vela: come cambia la logistica - Riproponiamo il testo di Maddalena Binda della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 4 aprile 2025. Spedizioni u ... 🔗ildenaro.it