Nota tattica di Barcellona-Inter | Dumfries come Maicon

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell'ultima partita dell'Inter: dopo Barcellona-Inter parliamo della prestazione di Dumfries.

MVP COL Barcellona – L'importanza di Dumfries nelle idee tattiche di Inzaghi non è mai abbastanza sottolineata. E per quanto la sua assenza nell'ultimo periodo avesse fatto intendere qualcosa, l'esterno olandese ha scelto il palcoscenico più prestigioso per farlo capire una volta per tutte. Almeno si spera. La sua prestazione in trasferta in casa del Barcellona infatti è stata meritevole del premio di migliore in campo.

PRESENZA A DESTRA – Il numero 2 è partito titolare come esterno di destra, per la prima volta dal 16 marzo. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Risulta evidente come Dumfries abbia coperto tutta l fascia, da area ad area.

