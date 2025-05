Norma pullman incastrato sui tornanti | intervento dei Vigili del Fuoco con autogrù

Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti nel comune di Norma per il recupero di un pullman rimasto bloccato lungo via Ninfina, nei tornanti che conducono al centro abitato.Giunta sul posto, la squadra operativa ha verificato la presenza del mezzo pesante incastrato nella stretta curva di montagna. Fortunatamente, tutti gli occupanti del pullman sono rimasti illesi e sono stati accompagnati in sicurezza grazie al supporto della Polizia Locale del comune lepino.Per liberare la sede stradale è stato necessario l'intervento dell'autogrù dei Vigili del Fuoco di Latina, che dopo alcune ore di operazioni complesse è riuscita a riposizionare il pullman sulla carreggiata.Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

