Nonno ho investito una donna mi servono soldi | ma era una truffa

Nonno fingendosi me e chiedendogli soldi e oro".Racconta così sulla pagina Facebook "Sei di Paderno Dugnano se" una cittadina, denunciando quella che sembra a tutti gli effetti una truffa telefonica e invitando i concittadini a fare attenzione.L'episodio è accaduto. 🔗 Monzatoday.it - "Nonno ho investito una donna, mi servono soldi": ma era una truffa "Hanno appena chiamato miofingendosi me e chiedendoglie oro".Racconta così sulla pagina Facebook "Sei di Paderno Dugnano se" una cittadina, denunciando quella che sembra a tutti gli effetti unatelefonica e invitando i concittadini a fare attenzione.L'episodio è accaduto. 🔗 Monzatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“L’ho uccisa io”: ha confessato la donna fermata dopo l’omicidio di Isabella Tregnaghi a Trieste - Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi, 89 anni, al culmine di una lite: l'ammissione durante un interrogatorio. Giallo sul movente. 🔗fanpage.it

Dimissioni Colombo (FdI): “Le mie parole travisate, non ho mai detto che una donna incinta deve lasciare” - Il caso era scoppiato nel pomeriggio di ieri, subito dopo la bocciatura della mozione con cui il Pd che chiedeva la possibilità per donne in gravidanza a rischio e neogenitori di partecipare al consiglio comunale da remoto L'articolo Dimissioni Colombo (FdI): “Le mie parole travisate, non ho mai detto che una donna incinta deve lasciare” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

“Ho abortito a 24 anni, non sono né un’assassina né una donna coraggiosa”: la storia di Sara, oggi mamma di due bimbi - "Abbiate cura di questo racconto" così Sara Balotta ha condiviso su TikTok l'intimità di un episodio avvenuto a 24 anni, quando non si sentiva pronta per fare la mamma e decise di abortire. Oggi è ancora certa che quella sia stata la decisione migliore per lei, ma ha condiviso i sensi di colpa che la società spesso fa venire alle donne.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Nonno ho investito una donna, mi servono soldi: ma era una truffa; Muore dopo sei giorni di agonia il pensionato investito sulle strisce a Ceccano: le immagini dello scontro; Storia di Maria, 93 anni, donna indipendente: «Ho lavorato per 25 anni, poi sono stata nonna a tempo pieno. Mio marito lavava, stirava e cucinava. Lavorava di notte, si occupava lui dei figli al ritorno da scuola; Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi, il dolore del nonno Luigi Antoniello: «Ho perso tutto, accuso lo St. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Mamma aiutami, ho investito una donna incinta». Ma l'anziana di 88 anni non cade nella trappola e sventa la truffa a Montefelcino - «Sono io mamma - lascia intendere singhiozzando - ho avuto un incidente. Ho investito una donna incinta e ho paura che possa perdere il bambino. Mamma aiutami mi hanno chiesto i soldi. Preparami ... 🔗msn.com