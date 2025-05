Nonna Silvi Il dolce-record da Guinness

Nonna Silvi curava il catering dei dolci portando nella sala vip tutte le sue golosità. Gerry Scotti invece premiava i vincitori del contest. Ed è stato amore a prima vista. "Pensavo di essere il più vecchio influencer della manifestazione, invece tra una massa di ragazzini che la acclamavano a gran voce, c’era lei, una signora apprezzata per la popolarità, il sorriso e la bravura. Una Nonna italiana che è un fenomeno". E siccome ogni promessa è debito, eccola concorrente allo Show dei record. Il noto conduttore tv ha presentato così Silvana Bini durante l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5 dove personaggi da tutto il mondo sfidano i propri limiti. L’instancabile nonnina di Montespertoli - in rappresentanza del forno Martini di Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino - ha preso i giurati per la gola preparando la torta della Nonna più grande del mondo. 🔗 Lanazione.it - Nonna Silvi. Il dolce-record da Guinness MONTELUPO FIORENTINOSi sono conosciuti a Milano al TikTok Awards Italia.curava il catering dei dolci portando nella sala vip tutte le sue golosità. Gerry Scotti invece premiava i vincitori del contest. Ed è stato amore a prima vista. "Pensavo di essere il più vecchio influencer della manifestazione, invece tra una massa di ragazzini che la acclamavano a gran voce, c’era lei, una signora apprezzata per la popolarità, il sorriso e la bravura. Unaitaliana che è un fenomeno". E siccome ogni promessa è debito, eccola concorrente allo Show dei. Il noto conduttore tv ha presentato così Silvana Bini durante l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5 dove personaggi da tutto il mondo sfidano i propri limiti. L’instancabile nonnina di Montespertoli - in rappresentanza del forno Martini di Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino - ha preso i giurati per la gola preparando la torta dellapiù grande del mondo. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Ladri assediano il forno di nonna Silvi: "Tre furti in un mese, non ne possiamo più" - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Il 2025 a Montelupo non è cominciato nei migliori dei modi per i commercianti. Nel mese di gennaio, infatti, oltre a due rapine a mano armate nelle gioiellerie Punto Oro e Mariano Tombelli, ad essere presi di mira dai malviventi sono... 🔗firenzetoday.it

Giulia Salemi svela i suoi piaceri inconfessabili: “Guilty pleasure hot? Io sono una nonna” - Quali sono i piaceri inconfessabili di Giulia Salemi? Da quello in cucina a quello beauty, dal guilty pleasure di quando era bimba fino a quello hot, ecco cosa ha confidato a Fanpage.it.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex, sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere, si sforza di essere perfetta”: la rabbia di Thomas Markle - “Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà di Meghan si arrabbia. Mister Thomas Markle questa volta alla figlia non gliela fa passare. E il problema sta proprio nel cognome di casa: Markle. Infatti, durante il secondo episodio della serie Netflix – With love, Meghan – la duchessa del Sussex ha corretto la sua ospite Mindy Kaling dopo che l’ex star di “Office” si è ripetutamente riferita a lei come “Meghan Markle”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nonna Silvi. Il dolce-record da Guinness. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La food influencer Nonna Silvi: "Ho conosciuto la fame, la cucina creativa è per chi non ce l'ha: con 80 euro io ci campo un mese" - A ottantatré anni Nonna Silvi — al secolo Silvana Bini — è una delle food influencer italiane più popolari nel mondo: 3,3 milioni di follower su Instagram, 1,6 su TikTok. In un’intervista ... 🔗msn.com