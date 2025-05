Non solo Lautaro Martinez | Inzaghi senza due titolarissimi per Inter-Barcellona | CM IT

Inter attende martedì prossimo il Barça al Meazza: doppia tegola per l’allenatore nerazzurroPareggio pirotecnico al Montjuic, con l’Inter che anzi esce con qualche rimpianto dalla tana del super Barcellona trascinato dall’extraterrestre Yamal.Lautaro Martinez (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri tornano a sorridere dopo il periodo complicato e le tre sconfitte consecutive tra campionato e derby col Milan, spaventando il Barça grazie alle magie di Thuram e dello scatenato Dumfries. Il passaggio per la finale di Monaco di Baviera si giocherà tutto nel ritorno della prossima settimana a San Siro, con Simone Inzaghi però che rischia di rinunciare a due pedine fondamentali. Oltre alle condizioni di Pavard, infatti, tiene banco in casa Inter anche la situazione di Lautaro Martinez. 🔗 Calciomercato.it - Non solo Lautaro Martinez: Inzaghi senza due titolarissimi per Inter-Barcellona | CM.IT Dopo lo spettacolare 3-3 in Catalogna, l’attende martedì prossimo il Barça al Meazza: doppia tegola per l’allenatore nerazzurroPareggio pirotecnico al Montjuic, con l’che anzi esce con qualche rimpianto dalla tana del supertrascinato dall’extraterrestre Yamal.(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri tornano a sorridere dopo il periodo complicato e le tre sconfitte consecutive tra campionato e derby col Milan, spaventando il Barça grazie alle magie di Thuram e dello scatenato Dumfries. Il passaggio per la finale di Monaco di Baviera si giocherà tutto nel ritorno della prossima settimana a San Siro, con Simoneperò che rischia di rinunciare a due pedine fondamentali. Oltre alle condizioni di Pavard, infatti, tiene banco in casaanche la situazione di. 🔗 Calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE – Inzaghi e Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter - Inzaghi e Lautaro Martinez risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Le dichiarazioni dell’allenatore e del giocatore verranno seguite in tempo reale da Inter-News.it. LIVE – INZAGHI E LAUTARO MARTINEZ IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI BARCELLONA-INTER- PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA 19:10 Ancora qualche minuto all’inizio della conferenza stampa. 🔗inter-news.it

Inzaghi: «Giocherà Sommer! Lautaro Martinez? Valuteremo» - Inzaghi ha parlato alla vigilia della partita tra Inter e Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le sue parole a Sky Sport. LUCIDI – Simone Inzaghi ha commentato così la vigilia di Inter-Feyenoord: «Alterneranno come hanno fatto all’andata, c’erano momenti dove il Feyenoord era aggressivo e altri momenti dove attendeva. Verrà a Milano una squadra che proverà a metterci in difficoltà. 🔗inter-news.it

Inzaghi: «Dibattiti su Inter che può non vincere nulla! Gol Lautaro Martinez regolare» - Inzaghi ha parlato dopo il triplice fischio di Atalanta-Inter, match che chiude la ventinovesima giornata di Serie A, vinto dai nerazzurri di Milano che allungano in classifica sulle avversarie. Ecco quanto dichiarato a DAZN PERSONALITÀ – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Atalanta-Inter: «Diciamo che chiaramente da allenatore sono molto soddisfatto, al di là del risultato, della prestazione. Siamo venuti a Bergamo con personalità, potevamo chiudere la partita nel primo tempo. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Non solo Lautaro Martinez: Inzaghi senza due titolarissimi per Inter-Barcellona | CM.IT; Infortunio Lautaro in Barcellona-Inter: Inzaghi dice come sta e i tempi di recupero; Inter, Inzaghi: Grande soddisfazione, speriamo di non perdere Lautaro; Inzaghi: Lautaro difficilissimo che ci sia al ritorno. Pavard? Infortunio da 18-20 giorni non 3 | Champions League. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Infortunio Lautaro in Barcellona-Inter: Inzaghi dice come sta e i tempi di recupero - L'allenatore ha svelato nuovi dettagli riguardo l'infortunio del capitano nerazzurro subito nel corso del primo tempo ... 🔗msn.com

Inzaghi: «Finale a San Siro non a Monaco! Lautaro Martinez spremuto» - Inzaghi commenta il pari dell'Inter a Barcellona per 3-3, focalizzandosi poi sul ritorno a San Siro. Al contempo risponde sulle condizioni di Lautaro - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Risentimento ai flessori della coscia sinistra per Lautaro. Inzaghi: "Spero di non perderlo ma ho qualche dubbio" - Tegola Lautaro Martinez per l'Inter. Nei minuti finali del primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, il capitano nerazzurro si ferma e si mette le mani sul volto ... 🔗msn.com