Non credo alla memoria condivisa ma alla pietà per i morti sì

Ilfoglio.it - Non credo alla memoria condivisa, ma alla pietà per i morti sì Ho un fatto molto personale, e molto politico. Nel 1985, dieci anni dopo l’agguato in cui il diciottenne inerme Sergio Ramelli era stato pestato a morte, a Milano, sotto la sua casa, i magistrati responsabili dell’indagine, Guido Salvini e Maurizio Grigo, resero noti i nomi e l’appartenenza politica degli autori, militanti di Avanguardia Operaia, una delle organizzazioni della sinistra extraparlamentare: tutti confessi. A ridosso di quella traumatica svolta, dirigenti di Democrazia Proletaria, il cartello elettorale in cui erano confluiti in maggioranza i membri di Avanguardia Operaia dopo lo scioglimento nel 1978, così come del Pdup, del Manifesto e del Movimento Studentesco della Statale, convocarono a Milano un incontro intitolato alle “vere ragioni” della passata militanza. Affollatissimo, l’incontro ebbe la partecipazione di persone di ogni formazione di sinistra. 🔗 Ilfoglio.it

