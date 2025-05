Non ci inginocchieremo agli Usa | cosa c' è dietro il messaggio della Cina

messaggio agli Usa 🔗 Ilgiornale.it - "Non ci inginocchieremo agli Usa": cosa c'è dietro il messaggio della Cina Il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato sui suoi social media un video molto particolare per rispondere ai dazi varati da Donald Trump e lanciare così un chiaroUsa 🔗 Ilgiornale.it

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗tgcom24.mediaset.it

Italia non vota risoluzione UE sull'Ucraina: Crosetto spiega il sostegno agli USA - "L'Italia non ha votato la risoluzione" al Parlamento europeo sull'Ucraina, "perchè noi non votiamo qualcosa che vada contro gli americani". Lo ha spiegato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, in videoconferenza a Verona in occasione di LetExpo. "Siamo assolutamente consapevoli - ha precisato - che senza gli Stati Uniti non esiste possibilità di deterrenza. Noi abbiamo avuto per oltre 70 anni l'ombrello di sicurezza americano e già con Obama, a cui sono passate altre tre presidenze, ci è stato detto 'non vogliamo più spendere soldi, iniziate a difendervi da soli'. 🔗quotidiano.net

Agli Usa conviene che Meloni torni a casa con un successo - De Robertis Sulle montagne russe, nel senso di luna park e non di Putin. Una settimana fa il viaggio di Giorgia Meloni a Washington pareva una montagna da scalare, appunto, poi la situazione si era rasserenata mentre ieri tutto è tornato a complicarsi. La prima a esserne cosciente è la stessa premier, che non si sa per scaramanzia o perché realmente preoccupata, non ha potuto dire di meglio che “faremo del nostro meglio“. 🔗quotidiano.net

