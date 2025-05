Non ci fu mai prova che Emanuela Orlandi fosse in vita | così l’ex poliziotto della Digos Lodano Marchionne alla Commissione parlamentare di inchiesta

Emanuela Orlandi dopo il rapimento “non si ebbe mai prova dell’esistenza in vita della ragazza”. Lo ha ribadito ieri anche Lidano Marchionne, ex commissario capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Digos di Roma, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta che indaga sul mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui non si hanno notizie dal 22 giugno del 1983. In particolare Marchionne era concentrato all’epoca sulla pista dei Lupi Grigi a cui apparteneva anche Agca, l’ex terrorista che sparò a Papa Woytjla nel 1981 in Piazza San Pietro. Uno dei primi gruppi che rivendicò il sequestro della ragazza, lo ricordiamo, ne propose il rilascio in cambio dell’attentatore del Papa.La pista dei Lupi grigi – “Lo stesso Ali Agca, all’epoca detenuto in esecuzione pena, in qualche modo si dissociò da questa richiesta di sua liberazione. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Non ci fu mai prova che Emanuela Orlandi fosse in vita”: così l’ex poliziotto della Digos Lodano Marchionne alla Commissione parlamentare di inchiesta Sudopo il rapimento “non si ebbe maidell’esistenza inragazza”. Lo ha ribadito ieri anche Lidano, ex commissario capoPolizia di Stato, in servizio presso ladi Roma, davantidiche indaga sul misteroscomparsa di, la cittadina vaticana di cui non si hanno notizie dal 22 giugno del 1983. In particolareera concentrato all’epoca sulla pista dei Lupi Grigi a cui apparteneva anche Agca,terrorista che sparò a Papa Woytjla nel 1981 in Piazza San Pietro. Uno dei primi gruppi che rivendicò il sequestroragazza, lo ricordiamo, ne propose il rilascio in cambio dell’attentatore del Papa.La pista dei Lupi grigi – “Lo stesso Ali Agca, all’epoca detenuto in esecuzione pena, in qualche modo si dissociò da questa richiesta di sua liberazione. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

“Non ci fu mai prova che Manuela Orlandi fosse in vita”: così l’ex poliziotto della Digos Lodano Marchionne alla Commissione parlamentare di inchiesta - Su Emanuela Orlandi dopo il rapimento “non si ebbe mai prova dell’esistenza in vita della ragazza”. Lo ha ribadito ieri anche Lidano Marchionne, ex commissario capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Digos di Roma, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta che indaga sul mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui non si hanno notizie dal 22 giugno del 1983. 🔗ilfattoquotidiano.it

Emanuela Orlandi, l'ex Digos: «Caduta in trappola, era stata chiamata per un lavoro di presentatrice. Pista turca? Poco credibile» - Nuovi elementi sul caso di Emanuela Orlandi, la ragazza di 15 anni scomparsa a Roma il 22 giugno 1983 mentre rientrava a casa dopo le lezioni di musica. Lidano Marchionne, all'epoca ... 🔗msn.com

Emanuela Orlandi, ecco come è andata secondo l’intelligenza artificiale (AI). «Fu un sequestro simulato per ricattare il Vaticano» - Eccolo, il cold case più famoso del pianeta alla prova di algoritmi ... per esercitare pressione, non per ottenere un ritorno economico. La scomparsa di Emanuela fu un sequestro simulato ... 🔗roma.corriere.it