Tesla bolla come "assolutamente falsa" la notizia diffusa dal Wall Street Journal secondo cui il consiglio di amministrazione dell'azienda di auto elettriche avrebbe avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato al posto di Elon Musk. Stando al quotidiano americano, il cda avrebbe recentemente ''contattato diverse società di ricerca per lavorare su un processo formale per trovare il prossimo amministratore delegato di Tesla". E questo a causa del forte calo delle vendite, associata all''irritazione' degli investitori nei confronti del miliardario sudafricano, preso dal suo lavoro al Doge, il dipartimento per l'Efficienza governativa, e dal suo ruolo di consigliere della Casa Bianca. ''Questo è assolutamente falso (e questo è stato comunicato al giornale prima della pubblicazione della notizia) - ha scritto su X il presidente di Tesla, Robyn Denholm - L'amministratore delegato di Tesla è Elon Musk e il consiglio di amministrazione ha grande fiducia nella sua capacità di continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che ci attende''. 🔗 Iltempo.it - "Non cerchiamo sostituti di Elon Musk": la dura replica di Tesla al Wsj bolla come "assolutamente falsa" la notizia diffusa dal Wall Street Journal secondo cui il consiglio di amministrazione dell'azienda di auto elettriche avrebbe avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato al posto di. Stando al quotidiano americano, il cda avrebbe recentemente ''contattato diverse società di ricerca per lavorare su un processo formale per trovare il prossimo amministratore delegato di". E questo a causa del forte calo delle vendite, associata all''irritazione' degli investitori nei confronti del miliardario sudafricano, preso dal suo lavoro al Doge, il dipartimento per l'Efficienza governativa, e dal suo ruolo di consigliere della Casa Bianca. ''Questo è assolutamente falso (e questo è stato comunicato al giornale prima della pubblicazione della notizia) - ha scritto su X il presidente di, Robyn Denholm - L'amministratore delegato die il consiglio di amministrazione ha grande fiducia nella sua capacità di continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che ci attende''. 🔗 Iltempo.it

